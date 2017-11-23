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Львів'ян завтра кличуть на зустріч із Сергієм Жаданом

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У п’ятницю, 24 листопада о 17.00 год. у читальному залі Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (Бібліотека на Ринку – площа Ринок,9) в рамках проекту #ЗаЖиве відбудеться прес-зустріч з музичним гуртом «Жадан і собаки». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Сергій Жадан – визнаний у світі і популярний в Україні письменник – не тільки вигадує історії, які можна прочитати або продекламувати. Він вигадує історії, які можна заспівати.

«Жадан і собаки» − апокаліптично жорсткий та біблійно-безкомпромісний ска-панк проект з Харкова. Цьогоріч відправився у тур по Україні «10 років рок-н-ролу».

Одним з міст, в якому відбудуться концерти, є Львів, а місцем, де «Жадан і собаки» дають прес-зустріч − Львівська обласна бібліотека для юнацтва.

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