Департамент соціального захисту населення ЛОДА шукає фахівців

Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У департаменті потребують:

– провідного спеціаліста відділу реабілітації та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального обслуговування та захисту населення департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, на умовах строкового трудового договору, на час навчання в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України основного працівника;

– спеціаліста відділу реабілітації та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального обслуговування та захисту населення департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

– копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, (зі змінами)), до якої додається резюме у довільній формі;

– письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

– копія (копії) документа (документів) про освіту;

– оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

– заповнена особова картка встановленого зразка;

– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи необхідно подати:

– на посаду провідного спеціаліста – до 18:00 год 06 грудня 2017 року;

– на посаду спеціаліста – до 18:00 год 07 грудня 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, каб.402.

Контактна особа – Іванець Надія Володимирівна, тел : (032) 261 29 60, e-mail: dszn.org@gmail.com.