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Де у Львові відправити посилку без зважування: адреси

Єва Корнійчук

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У 46-ти міських відділеннях Львова можна скористатися послугою «Укрпошта SmartBox», яка дає можливість оплатити, упакувати і оформити поштове відправлення без зважування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрпошти».

 

Замовити спеціальне пакування необхідного розміру, сформувати посилку за принципом «все, що вміщується» (зважувати чи заміряти розміри не потрібно), зареєструвати відправлення можна он-лайн, в особистому кабінеті. Після того залишиться тільки занести одну чи декілька  посилок до відділення зв’язку і здати їх оператору без черги.

Список відділень – тут.

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