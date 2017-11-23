Де у Львові відправити посилку без зважування: адреси

У 46-ти міських відділеннях Львова можна скористатися послугою «Укрпошта SmartBox», яка дає можливість оплатити, упакувати і оформити поштове відправлення без зважування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрпошти».

Замовити спеціальне пакування необхідного розміру, сформувати посилку за принципом «все, що вміщується» (зважувати чи заміряти розміри не потрібно), зареєструвати відправлення можна он-лайн, в особистому кабінеті. Після того залишиться тільки занести одну чи декілька посилок до відділення зв’язку і здати їх оператору без черги.

Список відділень – тут.