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В п’ятницю відбудеться надзвичайна зустріч між Україною та Польщею щодо напруги між державами

Єва Корнійчук

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Надзвичайне засідання Консультаційного комітету президентів України і Польщі відбудеться у п’ятницю, 17 листопада, у Кракові. Про це пише Главком.

Темами зустрічі стануть двосторонні питання та підготовка саміту «Східного партнерства». Про це заявив співголова комітету з польської сторони Кшиштоф Щерський.

На чолі української делегації виступить заступник керівника Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. У зустрічі також візьмуть участь представники міністерств закордонних справ обох країн і радники президентів України та Польщі.

Як повідомлялося, 8 листопада глава Української держави Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі з метою запобігання подальшої ескалації напруги між двома країнами. Польська сторона погодилася на цю пропозицію.

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