У Миколаєві затримали юного злодія

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжки з авто. У Миколаєві злодій, пошкодивши замок у дверцятах, викрав з автомобіля майна на десять тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Миколаївське відділення поліції 13 листопада із заявою про крадіжку звернувся 48-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що вночі з його автомобіля «Фольксваген» було викрадено відеореєстратор, зарядний пристрій та інші речі загальною вартістю десять тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 18-річний мешканець Нового Роздолу. Зловмисник проник у салон автомобіля, пошкодивши замок у дверцятах. Речові докази (викрадені речі) поліцейські у нього вилучили.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, зловмисника перевіряють на причетність до скоєння інших правопорушень.