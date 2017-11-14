У Львові автомобіль представниці фармацевтичної компанії обікрали на 70 тисяч

У Львові зі службового автомобіля викрали п’ятнадцять коробок з медикаментами. Поліцейські затримали зловмисника, який заподіяв потерпілій матеріальні збитки на суму майже 70 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Шевченківський відділ поліції 13 листопада звернулася 41-річна львів’янка, представник одного із фармацевтичних підприємств України. Жінка повідомила, що увечері зі службового автомобіля, припаркованого на вулиці Лінкольна, було викрадено 15 коробок з медикаментами. Їх загальна вартість становить близько 70 000 гривень.

Поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетний 42-річний місцевий мешканець. Він затриманий в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.