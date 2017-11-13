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У мерії Львова розповіли, чому не зносять незаконні забудови

Катерина Родак

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У Львові не практикують знесення незаконних забудов через юридичні хитрощі, до яких вдаються забудовники. Про це сьогодні, 13 листопада, під час прес-конференції повідомила керівник міського юридичного департаменту Гелена Пайонкевич, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, у Львові зараз є кілька позовів щодо знесення незаконних будівництв, проте ці рішення затягуються.

«У нас є рішення суду невиконане – ресторан «Хутірець» – самовільно збудований, без дозвільних документів. Зараз триває судова тяганина з боку власника цього ресторану. У нас зараз слухається ще справа про знесення – вона вже на завершенні – це Личаківська, 279. У нас була виграна судова справа на Богдана Хмельницького, 274 – ми мали рішення судів двох інстанцій про знесення. Була підписана мирова угода, згідно з якою забудовник дав у власність територіальної громади міста частину збудованого будинку. Можна сприймати це як штраф для забудовника», – розповіла головний юрист Львова.

Щодо причин, через які у Львові не зносять незаконні будівництва, Г. Пайонкевич, зазначила:

«Підстава для позову у суд щодо знесення – це коли незаконне будівництво здійснюється на земельній ділянці, яка належить до комунальної власності.  По-друге, затягуються судові процеси з вини відповідачів. Ми подаємо позов про знесення, автоматично подається зустрічний позов про визнання права власності – забудовник намагається зупинити наші процеси судові. По Личаківській, 279 – будівництво 7-поверхового будинку здійснювалося без містобудівних умов і обмежень. У нас судовій засідання тривають вже три роки. Сподіваємося, що до кінця цього року буде хвальновалено рішення», – сказала вона.

Водночас  Гелена Пайонкевич анонсувала новий позов щодо знесення будівництва компанії “Ірокс” на вулиці Тернопільській, 42.

«Стосовно Тернопільської 42 – ми готуємо позов про знесення. На нашу думку, зараз є можливість добитися знесення цього об’єкту», – вважає головний юрист Львова.

 

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