Поліція застерігає: кількість крадіжок з автомобілів у Львові росте

Поліція звертається до автовласників з проханням бути обережними, дбати про збереження свого майна і не залишали у салонах машин цінні речі, які можуть привабити злодіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Стрийський відділ поліції 10 листопада звернувся 20-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що уночі невідома особа розбила вікно в автомобілі, який був припаркований на вулиці біля будинку. З салону зникла сумочка, в якій знаходились гроші та два мобільні телефони.

Цього ж дня подібні заяви надійшли до поліції від іще кількох жителів райцентру. За словами одного із потерпілих, з його транспортного засобу викрали акумуляторну батарею, а іншого – продукти харчування на суму в понад 2 000 гривень. За усіма цими фактами відкриті кримінальні провадження, встановлюються особи зловмисників та обставини події.

«Крадіжки з автомобілів, як правило, вчиняються у нічний час, в місцях, які недостатньо освітлюються та не потрапляють у «поле зору» камер відеоспостереження. Оптимальний варіант – залишати свій транспорт на стоянках, які знаходяться під охороною. Коли ж такої можливості немає, то, принаймні, не залишайте на видноті речі, що можуть заохотити зловмисників до крадіжки, – ноутбуки, мобільні телефони, барсетки, сумки тощо», – зазначив начальник Стрийського відділу поліції полковкник поліції Іван Малиш.

Попереджений – значить, захищений. Навіть коли відлучаєтесь на кілька хвилин, неодмінно зачиняйте свої автомобілі.