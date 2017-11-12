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Представники Львівщини вибороли дві медалі чемпіонату світу з фехтування на візках

Єва Корнійчук

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Представники «Інваспорту» Львівщини вибороли дві медалі чемпіонату світу з фехтування на візках. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізкультури Львівської ОДА.

Упродовж 7 – 12 листопада 2017 року у м. Римі (Італія) триває чемпіонат світу з фехтування на візках, участь у якому беруть145 спортсменів із 24 країн світу.

У складі національної збірної команди України змагаються 13 спортсменів, у тому числі троє представників «Інваспорту» Львівщини, зокрема – Наталя Морквич (Львів), Антон Дацко (Буськ) та Андрій Демчук (Львів).

До медальної скарбнички збірної України свій здобуток принесли Наталя Морквич, яка стала чемпіонкою світу в змаганнях шаблісток (категорія А) та Антон Дацко, який у фіналі виборов «срібну» нагороду серед рапіристів (категорія В).

Андрій Демчук на світовій першості посів 5 місце.

 

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