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Вчора в Україні евакуйовували людей з 11 аеропортів через «липові» замінування

Катерина Родак

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Вчора до поліції надійшло 11 анонімних повідомлень про замінування аеропортів та одного розважального закладу. В усіх випадках об’єкти були ретельно перевірені, вибухонебезпечних речовин та предметів не виявлено. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Встановлено, що дзвінки надходили із сусідньої держави та реальної загрози не становили. За фактами відкриті кримінальні провадження.

Вчора протягом дня до поліції почали надходити повідомлення про замінування аеропортів у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Одесі, Рівному, Ужгороді, Харкові, Херсоні та Чернівцях.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, співробітники СБУ, ДСНС та лікарі. Людей, які знаходилися у приміщеннях аеропортів, було евакуйовано людей

Жодних вибухонебезпечних речовин та предметів виявлено не було. Правоохоронці встановили, що всі анонімні дзвінки надійшли з сусідньої держави.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Проводяться досудові розслідування.

 

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