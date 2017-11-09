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Дмитро Кулеба: «Якщо не будемо захищати українську мову, щоб не сваритися з Угорщиною, тоді Угорщина захистить монополію угорської мови на Закарпатті»

Андрій Котенський

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Постійний представник України при Раді Європи про День мови, націоналізм і сусідів:

«У День української писемності та мови пригадується одна історія.

Був нещодавно в Туреччині такий чудовий міністр закордонних справ Ахмет Давутоглу. І була у нього чудова (без жартів) концепція «Нуль проблем з сусідами». І стала вона офіційною турецькою доктриною. І усі, включно з сусідами, вітали її як промінь світла та добра. І життя внесло свої корективи. І провалилася ця доктрина через позицію самої Туреччини. І через позицію сусідів. Тому що доктрина збирання каміння не пасує часові, коли каміння розкидають.

Було б великою наївністю нам в Україні вважати, що коли вздовж державного кордону буяє націоналізм, то дієвою для України буде доктрина «Нуль проблем з сусідами».

Націоналізм став трендом особливо помітним у Східній Європі. Він визначає суть політики. І ми не можемо цього ігнорувати. Як і ЄС не може. І зробити нічого не може.

На зміну політкоректності прийшла прямолінійність. Проблеми не залагоджуються, а загострюються. Грати у компроміси стає занадто дорого. І це великий виклик для демократичних держав та міжнародних відносин, тому що б’є по основному – по безпеці. А там наслідки – треш і ушквар.

Східна Європа зараз – це простір Blade Runners. Регіон вже ступив на лезо і намагається бігти по ньому. І ми є його частиною. Єдиний шанс не завдати собі несумісних з життям травм – здоровий глузд і розрахунок на два кроки вперед. Вони мають збалансовувати, стримувати націоналізм.

Звісно, у відповідь на різкі кроки та слова сусідів можна бути показово білим і пухнастим. Таких люблять. Пестять. Але є одна проблема – з ними не рахуються.

Якщо не будемо відкривати собі і світові свою історію, щоб не сваритися з Польщею, тоді нашу історію відкриє Польща.

Якщо не будемо захищати українську мову, щоб не сваритися з Угорщиною, тоді Угорщина захистить монополію угорської мови на Закарпатті. А ми урочисто святкуватимемо День української писемності та мови. Це красиво, а головне – не дратує сусідів, тому що ні на що не впливає.

Але це не наш шлях. Маємо чути наших сусідів. Але і вони мають чути нас. Потрібно виважено, але принципово і послідовно захищати національні інтереси. Навіть ціною тимчасових проблем з сусідами», – повідомив у своєму блозі на Українській правді Дмитро Кулеба.

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