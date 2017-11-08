У Винниках в навчальному закладі раптово помер 10-класник

Сьогодні, 8 листопада, у Винниках трапилася жахлива трагедія – в одному з навчальних закладів міста помер десятикласник. Про це повідомляє місцеве видання Винники Plus.

Наразі причина смерті підлітка – невідома. Але відомо, що хлопець був немісцевим і сиротою.

Також у дитини були проблеми з серцем. Із рідних у хлопця був лише старенький дідусь. Андрій К. був 2001 року народження, він – уродженець одного з сіл Львівської області.

Інформацію про смерть підлітка підтвердили у Личаківському відділі поліції міста Львова.

Зокрема, майор поліції Олег Строцький уже побував на місці трагедії.

«Причину смерті юнака повинна встановити судово-медична експертиза, а поліція наразі не має більше інформації», – зазначив майор Олег Строцький.

Водночас керівник Центру опіки сиріт Роман Прокопець зазначив, що хлопець мріяв стати Президентом.

«Сьогодні той день, коли важко стримувати емоції і сльози. Відійшов у вічність Андрійко Колотвін хлопець-позитив.

Бог керував його життям так, що його завжди оточували хороші і люблячі люди.

Тому нам боляче. Та віримо, що ти відійшов в обійми люблячого Батька до місця де немає ні болі, ні печалі, ні зітхання але життя безконечне. Тому плач перемінюється на радість, що маємо в домі Отця свого ангела і заступника.

Твоя мрія здійснилася – ти став найкращим ПРЕЗИДЕНТОМ і тихо відійшов», – написав він у Facebook.