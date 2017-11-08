Стан поранених військових, яких привезли до Львова з Одеси на лікування, покращується

Одинадцятеро поранених військових, яких привезли з Одеси на лікування до Львова, йдуть на поправку. Про це сьогодні, 8 листопада, на брифінгу повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру, полковник медичної служби Іван Гайда, передає кореспондент Львівського порталу.

«Минулого тижня ми отримали борт з пораненими військовослужбовцями з лікувальної установи з Одеси для проведення і продовження високоспеціалізованого лікування. Усі, хто прибув до нас, а це 11 осіб, мали наслідки травмування під час проходження служби у зоні АТО. Два пацієнти мали високі ураження спинного мозку. Зараз їх стан середньої важкості чи задовільний, всі йдуть на покращення. Пацієнти із пошкодженням спинного мозку знаходяться у відділенні інтенсивної терапії та реанімації клініка нейрохірургії та неврології», – розповів Іван Гайда.

Також начальник Військово-медичного клінічного центру зазначив, що зараз хлопці потребують лише догляду і високоспеціалізованої допомоги фахівців.