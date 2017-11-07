Під час рейдів з охорони лісу на Львівщині склали 315 протоколів

Із початку року 18 рейдових бригад лісогосподарських підприємств провели 1264 рейди з охорони лісу та державного мисливського фонду. У результаті – на лісопорушників склали 315 протоколів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Як повідомив керівник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, сума штрафів за незаконну рубку, порушення правил полювання, за засмічення лісів відходами, за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає – 32,5 тис грн, а сума завданої шкоди – 1935 тис грн.

Варто зауважити, що працівники державної лісової охорони державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств на постійній основі проводять рейдову роботу з охорони державного лісового та мисливського фонду.

Фото: Цензор.НЕТ