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На Львівщині шахрай ошукав односельчанина, пообіцявши працевлаштувати його в Ізраїлі

Юлія Шпак

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На Львівщині зловмисник ошукав односельчанина, пообіцявши працевлаштувати його в Ізраїлі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Пустомитівське відділення поліції 6 листопада за допомогою звернувся 30-річний мешканець села Зимна Вода. Чоловік повідомив, що у квітні цього року він передав своєму 26-річний односельчанину гроші у сумі шістсот євро та сто доларів США, за які той пообіцяв влаштувати його на роботу в Ізраїлі. В результаті роботу заявник так і не отримав, а повернути собі кошти теж не зміг.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

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