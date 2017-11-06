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На Львівщині електропоїзд насмерть збив дідуся

Вероніка Рой

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На Львівщині електропоїзд насмерть переїхав 70-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомлені, вчора, 5 листопада,  о 20:55 год. на залізничному перегоні Мостиська – Судова–Вишня – 1 електропоїздом № 6122 сполученням «Мостиська – Львів» було смертельно травмовано особу чоловічої статі віком приблизно 70 років (особа встановлюється). Затримка руху електропоїзду становила 10 хв.

Обставини та причини події з’ясовуються.

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