На Львівщині електропоїзд насмерть збив дідуся

На Львівщині електропоїзд насмерть переїхав 70-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомлені, вчора, 5 листопада, о 20:55 год. на залізничному перегоні Мостиська – Судова–Вишня – 1 електропоїздом № 6122 сполученням «Мостиська – Львів» було смертельно травмовано особу чоловічої статі віком приблизно 70 років (особа встановлюється). Затримка руху електропоїзду становила 10 хв.

Обставини та причини події з’ясовуються.