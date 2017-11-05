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Сьогодні вулицями Львова пройде Марш Слави

Омелян Шевчук

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З нагоди відзначення 99-ї річниці проголошення Західної Української Народної Республіки Громадська організація Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» організовує низку заходів присвячених цій події. Зокрема, у неділю відбудеться Марш слави Галицької Армії та військ Української Народної Республіки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Так, Марш слави Галицької Армії та військ Української Народної Республіки відбудеться 5 листопада, у неділю. Збір колони біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу о 12.00 год. Піша хода учасників маршу пройде за маршрутом: від пам’ятника В’ячеславу Чорноволу – вул. Руська, пл. Ринок – вул. Беринди – просп. Свободи – пл. Міцкевича – просп. Свободи – Львівська Опера – просп. Свободи – вул. Беринди – пл. Ринок. За маршрутом руху ходи буде ситуативне перекриття руху транспорту до 10 хв.

О 13.00, коли хода повернеться на пл. Ринок, тут відбудеться театралізоване військово-історичне дійство. Відтак усі події перенесуться у сквер «На Валах» (вулиця Володимира Винниченка, 18), де з 14.00 до 15.00 відбуватиметься відтворення боїв за Львів.

Фото: Твоє Місто

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