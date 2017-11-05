Львівські «Карпати» втратили очки із аутсайдерами чемпіонату

У 15 турі УПЛ львівські «Карпати» не перемогли здолати аутсайдера чемпіонату команду «Сталь» із Кам’янського – 0:0, передає Футбол24.

У попередньому турі «Сталь» та «Карпати» зіграли внічию з грандами українського футболу. Можливо втома разом з не найкращим станом газону «Оболонь-Арени», а можливо, брак майстерності завадив суперникам в першому таймі продемонструвати яскравий футбол.

На 68 хвилині в Карпат був нереальний шанс вийти вперед. Гладкий після подачі від Гуцуляка бив головою – сейв Пенькова. Олександр відразу добивав, але влучив у стійку.

«Сталь» набирає 11 балів та продовжує посідати останнє місце. «Леви» набирають 14 очок. Далі Карпати вдома зіграють проти Маріуполя, а «сталевари» вирушать до Полтави.