Поліцейські затримали п’ятьох мешканців Закарпаття, які у центрі Львова пограбували іноземну туристку

У центрі Львова поліцейські затримали п’ятьох мешканців Закарпаття, які пограбували іноземну туристку. Про це Львівському повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 3 листопада, близько 14.00 працівники оперативно-пошукового відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області, під час оперативного відпрацювання, по вулиці Курбаса у Львові виявили групу осіб, котрі вчинили крадіжку.

У жінки, котра йшла вулицею разом з супутником, з наплічної сумки було викрадено гаманець. Правоохоронці затримали зловмисників, причетних до скоєння злочину та доставили їх у Галицький відділ поліції. Одночасно потерпіла – 22-річна туристка-іноземка, написала заяву про скоєння злочину.

«В якийсь момент мене обступили люди, штовхнули і я не зрозуміла, що відбувається. А те, що гаманця в сумці немає, я зрозуміла у магазині, коли почала шукати гроші. В гаманці були ще й документи – оскільки ми збирались сьогодні вирушати зі Львова, це могло спричинити багато проблем. Я дуже вдячна українським поліцейським за те, що вони оперативно затримали цих людей та повернули мені мої речі», – подякувала правоохоронцям іноземка.

Особи затриманих встановлено – усі вони мешканці Закарпаття, з них четверо дівчат віком 19, 18, 15 та 13 років, а також 15-річний хлопець. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Розпочато досудове розслідування, вирішується питання про обрання для затриманих міри запобіжного заходу.

Фото: поліція