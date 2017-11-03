ОСТАННІ НОВИНИ

Поліцейські затримали п’ятьох мешканців Закарпаття, які у центрі Львова пограбували іноземну туристку

Юлія Шпак

|

У центрі Львова поліцейські затримали п’ятьох мешканців Закарпаття, які пограбували іноземну туристку. Про це Львівському повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 3 листопада, близько 14.00 працівники оперативно-пошукового відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області, під час оперативного відпрацювання, по вулиці Курбаса у Львові виявили групу осіб, котрі вчинили крадіжку.

У жінки, котра йшла вулицею разом з супутником, з наплічної сумки було викрадено гаманець. Правоохоронці затримали зловмисників, причетних до скоєння злочину та доставили їх у Галицький відділ поліції. Одночасно потерпіла – 22-річна туристка-іноземка, написала заяву про скоєння злочину.

«В якийсь момент мене обступили люди, штовхнули і я не зрозуміла, що відбувається. А те, що гаманця в сумці немає, я зрозуміла у магазині, коли почала шукати гроші. В гаманці були ще й документи – оскільки ми збирались сьогодні вирушати зі Львова, це могло спричинити багато проблем. Я дуже вдячна українським поліцейським за те, що вони оперативно затримали цих людей та повернули мені мої речі», – подякувала правоохоронцям іноземка.

Особи затриманих встановлено – усі вони мешканці Закарпаття, з них четверо дівчат віком 19, 18, 15 та 13 років, а також 15-річний хлопець. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Розпочато досудове розслідування, вирішується питання про обрання для затриманих міри запобіжного заходу.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів