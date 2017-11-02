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У Львові зросли ціни на хліб та молочку

Катерина Родак

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Споживчі ціни у вересні 2017 року відносно серпня 2017 року у Львівській області зросли на 1,6%, з початку року – на 8,9%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні статистики.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні 2017 року порівняно з серпнем збільшились на 1,4%.

Хліб подорожчав на 3,1%, м’ясо та м’ясопродукти – на 3,9%, молоко, сир та яйця – на 4,8%. Водночас подешевшали овочі та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,2%. Одяг подорожчав на 4,2%, взуття – на 12,3%. У житлово-комунальній сфері на 0,4% зросла вартість утримання та ремонту житла. Тарифи на житлово- комунальні послуги не змінились.

Послуги освіти подорожчали на 10,1%, зокрема середньої – на 19,9%, вищої – на 11,8%.

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