ОСТАННІ НОВИНИ

На трасі Львів-Краковець патрульні викрили нелегальну автозаправку

Юлія Шпак

|

Львівські патрульні викрили на трасі нелегальну автозаправну станцію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора, на автодорозі Львів-Краковець, екіпаж патрульної поліції помітив три автобуси, що перевозять працівників одного з підприємств Львівської області, які один за одним під’їжджали до автомобіля Renault Master та здійснювали заправку транспортного засобу.

Патрульні виявили в автомобілі паливороздавальне обладнання та ємності на 2750 літрів, в яких було дизельне пальне. Жодних дозвільних документів у водія не було, також невідоме походження пального. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Тепер слідчі Яворівського відділу поліції будуть встановлювати всіх причетних осіб до організації нелегальної автозаправної станції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів