На трасі Львів-Краковець патрульні викрили нелегальну автозаправку

Львівські патрульні викрили на трасі нелегальну автозаправну станцію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора, на автодорозі Львів-Краковець, екіпаж патрульної поліції помітив три автобуси, що перевозять працівників одного з підприємств Львівської області, які один за одним під’їжджали до автомобіля Renault Master та здійснювали заправку транспортного засобу.

Патрульні виявили в автомобілі паливороздавальне обладнання та ємності на 2750 літрів, в яких було дизельне пальне. Жодних дозвільних документів у водія не було, також невідоме походження пального. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Тепер слідчі Яворівського відділу поліції будуть встановлювати всіх причетних осіб до організації нелегальної автозаправної станції.