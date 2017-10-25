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Львів’ян закликають обережно поводиться із газовими приладами, обігрівачами і пічками

Олександр Косик

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Коли посилюються пориви вітру і трапляються перепади тиску у повітрі, порушується тяга у димових та вентиляційних каналах, що значно ускладнює роботу газового та пічного опалення. Управління з питань надзвичайних ситуацій ЛМР закликає мешканців міста дотримуватись правил безпеки користування газом у побуті, адже саме неуважність та необережне поводження з приладами призводить до біди, передає Львівський портал.

З початку цього року у Львові трапилось 32 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 61 людина, 18 з яких – діти.

Під час використання пічного опалення, необхідно дотримуватись певних правил:

  • впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання;
  • усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;
  • біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5 х 0,7 м;
  • Під час використання пічного опалення не можна:
  • залишати печі, які топляться, без нагляду, або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
  • користуватися печами, які мають тріщини;
  • розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою;
  • сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети та матеріали;
  • застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;
  • використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топки;
  • залишати печі, які топляться, із відкритими дверцятами топки;
  • зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;
  • зберігати запальнички та сірники у легкодоступних для дітей місцях. Діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити.

Під час використання для опалення газових приладів, необхідно пам’ятати:

  • у період різкого похолодання власники житлових будинків повинні проводити огляд оголовків димоходів та вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та закупорювання димоходів;
  • під час сильного вітру не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння потрапляють у приміщення;
  • не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.

У разі використання побутових електронагрівальних приладів:

  • не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень, увімкнені в електромережу нагрівальні прилади;
  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;
  • не застосовуйте саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжники електричного струму.

Мерія застерігає, що порушення правил безпеки експлуатації та недбале ставлення до приладів опалення,  неуважність, герметичність вікон, вхідних дверей і відсутність при цьому провітрювачів, недотримання елементарних правил безпеки – найпоширеніші причини виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом.

Фото: karpatskijobjektiv.com

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