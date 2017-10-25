Львів’ян закликають обережно поводиться із газовими приладами, обігрівачами і пічками

Коли посилюються пориви вітру і трапляються перепади тиску у повітрі, порушується тяга у димових та вентиляційних каналах, що значно ускладнює роботу газового та пічного опалення. Управління з питань надзвичайних ситуацій ЛМР закликає мешканців міста дотримуватись правил безпеки користування газом у побуті, адже саме неуважність та необережне поводження з приладами призводить до біди, передає Львівський портал.

З початку цього року у Львові трапилось 32 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 61 людина, 18 з яких – діти.

Під час використання пічного опалення, необхідно дотримуватись певних правил:

впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання;

усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

Під час використання пічного опалення не можна:

залишати печі, які топляться, без нагляду, або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

користуватися печами, які мають тріщини;

розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою;

сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети та матеріали;

застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

залишати печі, які топляться, із відкритими дверцятами топки;

зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

зберігати запальнички та сірники у легкодоступних для дітей місцях. Діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити.

Під час використання для опалення газових приладів, необхідно пам’ятати:

у період різкого похолодання власники житлових будинків повинні проводити огляд оголовків димоходів та вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та закупорювання димоходів;

під час сильного вітру не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння потрапляють у приміщення;

не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.

У разі використання побутових електронагрівальних приладів:

не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень, увімкнені в електромережу нагрівальні прилади;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;

не застосовуйте саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжники електричного струму.

Мерія застерігає, що порушення правил безпеки експлуатації та недбале ставлення до приладів опалення, неуважність, герметичність вікон, вхідних дверей і відсутність при цьому провітрювачів, недотримання елементарних правил безпеки – найпоширеніші причини виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом.

Фото: karpatskijobjektiv.com