Львів’ян закликають обережно поводиться із газовими приладами, обігрівачами і пічками

Коли посилюються пориви вітру і трапляються перепади тиску у повітрі, порушується тяга у димових та вентиляційних каналах, що значно ускладнює роботу газового та пічного опалення. Управління з питань надзвичайних ситуацій ЛМР закликає мешканців міста дотримуватись правил безпеки користування газом у побуті, адже саме неуважність та необережне поводження з приладами призводить до біди, передає Львівський портал.
З початку цього року у Львові трапилось 32 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 61 людина, 18 з яких – діти.
Під час використання пічного опалення, необхідно дотримуватись певних правил:
- впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання;
- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;
- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5 х 0,7 м;
- Під час використання пічного опалення не можна:
- залишати печі, які топляться, без нагляду, або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
- користуватися печами, які мають тріщини;
- розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою;
- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети та матеріали;
- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;
- використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топки;
- залишати печі, які топляться, із відкритими дверцятами топки;
- зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;
- зберігати запальнички та сірники у легкодоступних для дітей місцях. Діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити.
Під час використання для опалення газових приладів, необхідно пам’ятати:
- у період різкого похолодання власники житлових будинків повинні проводити огляд оголовків димоходів та вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та закупорювання димоходів;
- під час сильного вітру не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння потрапляють у приміщення;
- не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.
У разі використання побутових електронагрівальних приладів:
- не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень, увімкнені в електромережу нагрівальні прилади;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;
- не застосовуйте саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжники електричного струму.
Мерія застерігає, що порушення правил безпеки експлуатації та недбале ставлення до приладів опалення, неуважність, герметичність вікон, вхідних дверей і відсутність при цьому провітрювачів, недотримання елементарних правил безпеки – найпоширеніші причини виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом.
Фото: karpatskijobjektiv.com
Олександр Косик