Як отримати Міжнародну премію імені Івана Франка у 2018 році?

Фонд Івана Франка оголосив про початок прийому робіт на здобуття Міжнародної премії його імені. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як стало відомо, 15 січня розпочнеться прийом робіт на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомили керівники Міжнародного фонду Івана Франка.

Міжнародний фонд розпочне прийом робіт на здобуття Премії з 15 січня 2018 року. Прийом наукових робіт і супровідних документів триватиме до 1 березня 2018 року.

Премія, як і в попередні роки, вручатиметься у двох номінаціях: за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики та за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук.

6 номінантів на здобуття Премії, по 3 у кожній номінації, буде визначено Міжнародною радою експертів на початку травня 2018 року. Лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка обере та оголосить Міжнародне журі, яке засідатиме 22-24 червня у Віденському університеті (Австрія).

На здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка роботи науковців мають подавати академічні установи, вищі навчальні заклади України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також лауреати Премії попередніх років.

З переліком документів та з положенням про Премію можна ознайомитися на сайті Фонду: www.frankoprize.com.ua. Роботи на здобуття Премії слід надсилати на поштову адресу: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 48а, оф. 15 або на електронну адресу: frankofund@ukr.net.

У 2016 та 2017 роках призовий фонд становив 500 000 гривень. Фонд формувався за рахунок особистих коштів дирекції Фонду та благодійних внесків. Окрім грошової винагороди, Лауреатам премії вручається диплом і золотий нагрудний знак (медаль).

У 2016 році першим лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка став Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви – Любомир Гузар. У 2017 році у номінації “за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики” лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер, а в номінації “за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук” нагороду здобув академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій.

Нагадаємо, Міжнародну премію імені Івана Франка започатковано Міжнародним фондом Івана Франка у 2015 році. Її заснував онук українського письменника Роланд Франко.

Міжнародна премія Івана Франка присуджується щорічно 27 серпня – у день народження видатного художника слова, громадсько-політичного діяча, вченого, філософа, етнографа і фольклориста, видатного літературного критика, публіциста і перекладача, драматурга Івана Яковича Франка.