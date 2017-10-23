ОСТАННІ НОВИНИ

Цього тижня на Львівщині відкриють вітрову електростанцію

Вероніка Рой

|

У межах Міжнародного економічного форуму, який відбудеться 26-27 жовтня, на Львівщині відкриють об’єкт альтернативних джерел енергетики – вітрову електростанцію у Старосамбірському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загальна потужність вітроелектростанції «Старий Самбір-2» становить 20,7 МВт, для порівняння Старосамбірський район споживає 9 МВт / за годину.

За словами начальника управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романа Матиса, вартість проекту становить 36 мільйонів євро.

Нагадаємо, 3 листопада 2016 року у межах XVI Міжнародного економічного форуму «Львівщина – фабрика Європи» ТзОВ «Карпатський вітер» спільно з  Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), підписали кредитний договір. Відтак, договором спільно із залученням власного капіталу української сторони передбачається фінансування будівництва та введення в експлуатацію вітроелектростанції «Старий Самбір-2», який передбачає встановлення та введення в експлуатацію 6-ти турбін компанії ВЕСТАС типу V126-3,45.

Довідково.

ТОВ «Карпатський вітер» – це українська компанія, яка займається розробкою та впровадженням відновлювальних екологічно чистих джерел енергії, створенням генеруючих потужностей з використанням енергії вітру.

Фото: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів