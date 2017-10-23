Цього тижня на Львівщині відкриють вітрову електростанцію

У межах Міжнародного економічного форуму, який відбудеться 26-27 жовтня, на Львівщині відкриють об’єкт альтернативних джерел енергетики – вітрову електростанцію у Старосамбірському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загальна потужність вітроелектростанції «Старий Самбір-2» становить 20,7 МВт, для порівняння Старосамбірський район споживає 9 МВт / за годину.

За словами начальника управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романа Матиса, вартість проекту становить 36 мільйонів євро.

Нагадаємо, 3 листопада 2016 року у межах XVI Міжнародного економічного форуму «Львівщина – фабрика Європи» ТзОВ «Карпатський вітер» спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), підписали кредитний договір. Відтак, договором спільно із залученням власного капіталу української сторони передбачається фінансування будівництва та введення в експлуатацію вітроелектростанції «Старий Самбір-2», який передбачає встановлення та введення в експлуатацію 6-ти турбін компанії ВЕСТАС типу V126-3,45.

Довідково.

ТОВ «Карпатський вітер» – це українська компанія, яка займається розробкою та впровадженням відновлювальних екологічно чистих джерел енергії, створенням генеруючих потужностей з використанням енергії вітру.

Фото: ЛОДА