У Зимній Воді чоловік впав у каналізацію

На Пустомитівщині у відкритий каналізаційний колодязь впав літній чоловік. Від отриманих травм чоловік помер дорогою до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Пустомитівське відділення поліції 21 жовтня надійшла інформація про нещасний випадок, який стався у селі Зимна Вода.

Попередньо встановлено, що 68-річний житель району впав у незакритий каналізаційний колодязь глибиною близько 6 метрів. Від отриманих травм пенсіонер помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Наразі з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.