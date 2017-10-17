ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині виявили незаконну вирубку дерев

Андрій Котенський

|

На Львівщині виявили факти незаконної порубки дерев різних порід на території одного з лісогосподарств у Старосамбірському районі. Збитки, заподіяні навколишньому середовищу, склали понад 1,5 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці спільно із спеціалістами Державної екологічної інспекції у Львівській області встановили, що з початку року на території лісництва у Старосамбірському районі незаконно зрубали 140 дерев породи бук, сосна, ялиця та інших. Внаслідок вчинення цих протиправних дій державі заподіяно збитки на суму в понад 1,5 мільйона гривень.

Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції Львівщини 13 жовтня відкрито кримінальне провадження за фактами привласненняі розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів