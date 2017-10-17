На Львівщині виявили незаконну вирубку дерев

На Львівщині виявили факти незаконної порубки дерев різних порід на території одного з лісогосподарств у Старосамбірському районі. Збитки, заподіяні навколишньому середовищу, склали понад 1,5 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці спільно із спеціалістами Державної екологічної інспекції у Львівській області встановили, що з початку року на території лісництва у Старосамбірському районі незаконно зрубали 140 дерев породи бук, сосна, ялиця та інших. Внаслідок вчинення цих протиправних дій державі заподіяно збитки на суму в понад 1,5 мільйона гривень.

Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції Львівщини 13 жовтня відкрито кримінальне провадження за фактами привласненняі розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.