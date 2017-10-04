У Моршині викрили чоловіка з наркотиками, якого підозрюють у їх збуті

У Моршині під час обшуку поліцейські вилучили у чоловіка наркотичні засоби. Проводиться перевірка на його причетність щодо їх збуту. Про це Львівському порталу повідомили у Стрийському відділі поліції.

Працівники Стрийського відділу поліції 3 жовтня провели санкціонований обшук у гаражі, яким користувався 38-річний мешканець міста Моршина. У приміщенні правоохоронці виявили та вилучили два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження, та пластикову пляшку, пристосовану для вживання наркотиків.

«Крім того, у чоловіка виявлено та вилучено кілька пакетиків з речовинами, схожими на наркотичні, а також значну суму готівкових коштів. Наразі триває слідство, зловмисника перевіряють на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, у тому числі – до збуту наркотиків», – повідомив начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

Досудове розслідування триває.