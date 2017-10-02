Парк Івана Павла ІІ обіцяють завершити облаштовувати до кінця року

З 2016 року у парку ім. Івана-Павла ІІ розпочалися масштабні ремонтні роботи загальна вартість яких, відповідно до тендеру, становить 5,6 млн. грн. Замовником робіт є ЛКП «Зелений Львів». За словами Богдана Москвяка, директора ЛКП «Зелений Львів», до кінця року усі роботи будуть завершені.

«Тендер на проведення ремонту в парку ім. Івана-Павла ІІ був проведений у 2012 році. Загальна вартість робіт становить 5 млн. 675 тис. грн.

Роботи розпочалися у 2016 році і проводить їх підрядна організація ТзОВ «Компанія «К-інвест». На сьогодні виконано роботи на суму приблизно 4 млн. грн. Зокрема зроблено водовідведення, виконано мощення доріжок та зроблено освітлення парку.

Зараз проводимо роботи з обкладання сходів і пандусів плитами з пісковика. Також залишається встановлення лавок, урн для сміття та поручнів для пандусів», – розповів Богдан Москвяк, директор ЛКП «Зелений Львів».

За його словами, до кінця року планують завершити усі роботи.