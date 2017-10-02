Ліжка з коридорів полового будинку на Рапопорта вже забрали: завідувачу відділення оголосять догану

В.о. завідувача відділення патології вагітних комунальної 3-ої міської клінічної лікарні буде притягнений до відповідальності за неправильні управлінські рішення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Ліжка з коридорів медичного закладу на вул. Рапопорта вже прибрали. Як уточнили у міському управлінні охорони здоров’я, жодних подібних вказівок не давали. Завтра в.о. завідувача відділення патології вагітних буде оголошена догана.

Нагадаємо, сьогодні Львівський портал писав, що у пологовому будинку на Рапопорта майбутніх мам «поселяють» у холодних коридорах.