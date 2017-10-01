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Минулої доби у зоні АТО ворог поранив трьох українських військових

Юлія Шпак

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За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, троє військовослужбовців дістали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Бойовики здійснили один обстріл у Станиці Луганській. Інцидент стався вчора ще до світанку.

Донецький напрямок

Основні бойові дії розгорнулися на ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція «Шахта Бутовка». Здебільшого окупанти стріляли у другій половині дня. Важке озброєння не застосовувалося. Також по одному обстрілу сталося в Майорську та Пісках; обидва – в темну пору доби.

Всього вчора на Донецькому напрямку сталося 10 ворожих обстрілів, українські війська тричі відкривали вогонь у відповідь.

Маріупольський напрямок

Неспокійно вчора було у Богданівці, а також на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Майже в усіх випадках українські війська відкривали вогонь у відповідь. У Широкиному противник застосовував міномети. Значна частина обстрілів була достатньо тривалою – годину чи більше.

Всього вчора на Маріупольському напрямку ворог порушив режим тиші дев’ять разів.

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