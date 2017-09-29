Завтра у Львові молитимуться за загиблими Героями

Цієї суботи, 30 вересня, об 11.00 год. на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища відбудеться поминальна молитва за загиблими Героями АТО та Небесної сотні.

Молитву очолять військові душпастирі Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла ЛА УГКЦ. Також о 9.00 год. у Гарнізонному храмі служитиметься Божественна Літургія за померлих та панахида.

Усіх львів’ян та гостей міста запрошують якнайчисельніше долучитись до спільної молитви та своєю присутністю вшанувати пам’ять наших Героїв.

Нагадаємо, що з благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, останньої суботи місяця об 11.00 год. на Личаківському кладовищі, на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні, капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.