ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові стартує ІТ Арена

Андрій Котенський

|

У п’ятницю, 29 вересня на стадіоні Арена Львів розпочнеться наймасштібніша ІТ подія України та Східної Європи – конференція ІТ Арена. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Протягом трьох днів, на конференції виступатимуть іноземні спікери з таких топових світових компаній, як Cambridge Analytica, Amazon Web Services, Airbnb, 500 Startups, TechCrunch, Leap motion, а також зберуться українські ІТ компанії, іноземні інвестори, розробники, стартапи і не тільки.

В програмі ІТ Арени: два дні унікальних доповідей в межах трьох стрімів – business, technology, product на стадіоні Арена Львів; третій день тематичних мітапів та зустрічей в історичному центрі Львова; неймовірні afterparty кожного дня; найбільший фестиваль електронної музики Futureland з зірками електронної сцени Європи Cassius; змагання українських та закордонних стартапів Startup Competition; виставка українських технологічних розробок в ІТ сфері – Tech Expo.

Keynote спікером цьогорічної конференції буде Александр Нікс, СЕО компанії Cambridge Analytica. Александр Нікс – входить в ТОП 25 геніїв за версією журналу WIRED. Cambridge Analytica займається веденням виборчих та рекламних кампаній, використовуючи Big Data та інноваційні наукові методи.

Серед інших зіркових доповідачів – Марвін Ліао, парнер стартап акселератора 500 startups; Майк Бутчер, editor-at-large найбільшого тех видання Tech Crunch; Жульєн Сімон з компанії Amazon Web Services; Дмітрій Алєксєєнко з Airbnb; Рейчел Сіблі з Leap Motion; Алан Грант, засновник рекрутингового ресурсу Hired; Ярослав Ажнюк, засновник найвідомішого укр.стартапу PetCube, який підкорив Кремнієву Долину та багато інших.

Серед найцікавіших українських розробок, які будуть представлені на ІТ Арені в рамках Startup Competition та Tech Expo: міські рюкзаки EIT з LED дисплеєм, які частково можуть замінити смартфон; інтерактивні розвиваючі кубики для дітей Cubomania; вакуумні сонячні колектори HelioPulse; пристрій, який трансформує голос в текст Senstone та багато інших.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів