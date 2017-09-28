У Львові стартує ІТ Арена

У п’ятницю, 29 вересня на стадіоні Арена Львів розпочнеться наймасштібніша ІТ подія України та Східної Європи – конференція ІТ Арена. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Протягом трьох днів, на конференції виступатимуть іноземні спікери з таких топових світових компаній, як Cambridge Analytica, Amazon Web Services, Airbnb, 500 Startups, TechCrunch, Leap motion, а також зберуться українські ІТ компанії, іноземні інвестори, розробники, стартапи і не тільки.

В програмі ІТ Арени: два дні унікальних доповідей в межах трьох стрімів – business, technology, product на стадіоні Арена Львів; третій день тематичних мітапів та зустрічей в історичному центрі Львова; неймовірні afterparty кожного дня; найбільший фестиваль електронної музики Futureland з зірками електронної сцени Європи Cassius; змагання українських та закордонних стартапів Startup Competition; виставка українських технологічних розробок в ІТ сфері – Tech Expo.

Keynote спікером цьогорічної конференції буде Александр Нікс, СЕО компанії Cambridge Analytica. Александр Нікс – входить в ТОП 25 геніїв за версією журналу WIRED. Cambridge Analytica займається веденням виборчих та рекламних кампаній, використовуючи Big Data та інноваційні наукові методи.

Серед інших зіркових доповідачів – Марвін Ліао, парнер стартап акселератора 500 startups; Майк Бутчер, editor-at-large найбільшого тех видання Tech Crunch; Жульєн Сімон з компанії Amazon Web Services; Дмітрій Алєксєєнко з Airbnb; Рейчел Сіблі з Leap Motion; Алан Грант, засновник рекрутингового ресурсу Hired; Ярослав Ажнюк, засновник найвідомішого укр.стартапу PetCube, який підкорив Кремнієву Долину та багато інших.

Серед найцікавіших українських розробок, які будуть представлені на ІТ Арені в рамках Startup Competition та Tech Expo: міські рюкзаки EIT з LED дисплеєм, які частково можуть замінити смартфон; інтерактивні розвиваючі кубики для дітей Cubomania; вакуумні сонячні колектори HelioPulse; пристрій, який трансформує голос в текст Senstone та багато інших.