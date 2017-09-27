Епідемія африканської чуми свиней добралася до Львівщини

За інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області 26 вересня, в особистому селянському господарстві в селі Грозьово Старосамбірського району, яке розташоване на кордоні з Польською Республікою виявили перший спалах захворювання африканської чуми свиней.

Відповідно до результатів діагностичного дослідження патматеріалу від свиноматки, що загинула, фахівці встановили збудника африканської чуми свиней.

Також відібрані проби біоматеріалу направили на дослідження в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в м. Київ для остаточного підтвердження діагнозу.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС в 12.30, 27 вересня, під головуванням Першого заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського, відбудеться засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Львівській облдержадміністрації.

В осередку захворювання вживають заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Нагадаємо, у зв’язку з ускладненням епізоотичної ситуації щодо африканської чуми свиней в Закарпатській області, 29 серпня було прийнято рішення про виставлення цілодобових постів з представниками Національної поліції та Держпродспоживслужби області для контролю та нагляду за переміщенням живих тварин, сировини та продукції тваринного походження, а також спеціалізованих транспортних засобів пристосованих для перевезення тварин на предмет дотримання ветеринарно-санітарних вимог (миття, дезінфекція).