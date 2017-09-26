Завтра празник у трьох храмах Львова (розпорядок богослужінь)

Завтра, 27 вересня, християни східного обряду святкують Воздвиження Чесного Хреста. Це свято належить до 12-ти великих свят Східної церкви, і є урочистим обрядом почитання та прославляння Хреста Господнього. У Львові три храми відзначають престольний празник з нагоди цього свята. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Розпорядок святкових богослужінь:

– Храм Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, УГКЦ (вул. Січ. Стрільців, 1, Львів-Рудно). Святкове богослужіння розпочнеться о 12.00 год.

– Храм Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, УГКЦ (вул. Наукова, 23/4). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год. Його очолить Владика Володимир (Груца).

– Церква Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, УГКЦ та УАПЦ (почергове моління), (вул. Замарстинівська, 9, Львівський державний університет внутрішніх справ – вхід із пр. Чорновола). Святкове богослужіння розпочнеться о 10.00 год.