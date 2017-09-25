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У Львові на будівельника впав кран

Соломія Григор'єва

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Сьогодні, 25 вересня, на новобудові на чоловіка впала частина будівельного крану. Постраждалого у важкому стані госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 25 вересня о 13.43 год. у Львові на новобудові на вул. Залізничній, 7, під час виконання будівельних робіт, на чоловіка впала частина будівельного крану, завдавши численних травм. Постраждалого у важкому стані госпіталізовано.

Так, постраждалого, 1962 року народження, зареєстрованого у м. Львові, у важкому стані з діагнозом травматичний шок, неповна травматична ампутація правої кисті,  ампутація першого пальця правої кисті, відкритий перелом верхньої третини правого передпліччя, закритий перелом середньої третини правої гомілки, ЗЧМТ, струс головного мозку,  бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Причини події з’ясовують. Проводиться дослідча перевірка.

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