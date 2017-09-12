Кількість квартирних крадіжок зростає: жителів Львівщини закликають встановлювати сигналізації

Незважаючи на те, що пік квартирних крадіжок минув, «квартирники» і надалі продовжують працювати. Загалом, поліцейськими охорони за 8 місяців цього року спільно з іншими поліцейськими підрозділами розкрито 2583 злочини, 259 безпосередньо, здійснено 40876 виїздів на спрацювання засобів охоронно-пожежної сигналізації. Затримано 550 осіб. Про це розповів начальник Управління поліції охорони у Львівській області Андрій Петрик, передає Львівський портал.

Злодії стають дедалі досвідченішими та винахідливішими, тому від несанкціонованого проникнення оселю на 100% не захищають ні надійні замки, ні надсучасні броньовані двері чи ґрати на вікнах. Натомість, як показує досвід, вже один тільки факт наявності в будинку охоронної сигналізації змушує багатьох квартирних злодіїв відмовитись від скоєння злочину.

Охорону об’єктів та квартир на території Львівської області здійснюють 34 наряди груп затримання УПО. З допомогою 2 пунктів централізованого спостереження (ПЦС) охороняється більше 9439 об’єктів усіх форм власності, 13061 квартир, приватних будинків та інших приміщень з особистим майном громадян.

Всього за вісім місяців поточного року під охорону УПО Львівщини було залучено 1511 помешкань громадян, варто зазначити, що 11 помешкань взято під охорону після здійснення крадіжок з них.

З метою посилення захисту майна громадян і протидії квартирним крадіжкам з 14.09 по 30.09.2017 року поліція охорони проводить соціальну всеукраїнську акцію «Квартира під охорону».

У зазначений період підрозділи поліції охорони зможуть взяти під охорону квартиру або будинок за половину вартості монтажних послуг, а точніше – ви сплачуєте вартість охоронного обладнання, а монтажні роботи з обладнання помешкання сигналізацією фахівці підрозділів поліції охорони виконують за половину їх вартості.

Крім того, учасникам антитерористичної операції на сході України та родинам загиблих учасників АТО поліція охорони пропонує встановити охоронну сигналізацію у помешканні з 75-ти відсотковою знижкою на монтажні роботи.

Після виконання монтажних робіт та укладання договору на охорону власність громадян гарантовано перебуватиме під захистом увесь обумовлений термін. У разі спроби зловмисників проникнути до помешкання, на пульт поліції охорони надійде сигнал «Тривога» й мобільна група добре підготовлених та належно озброєних поліцейських охорони прибуде на місце події за кілька хвилин, щоб завадити зловмисникам заволодіти майном, яке перебуває під охороною.