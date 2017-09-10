Саакашвілі прорвався в Україну

Колишній голова Одеської області, а також екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі перетнув кордон завдяки своїм прихильникам, які фактично прорвали кордон прикордонників і буквально внесли його на український бік кордону, передає Громадське.

Саакашвілі перетнув польсько-український кордон та проситиме посвідку особи без громадянства, що не дозволить український стороні не впустити його.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом.Коли «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну кортеж чиновників прибув автобусом на ПП «Медика», де поляки пропустили їх на українську сторону – ПП «Шегині».