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У Жидачеві легковик влетів у бетонний бордюр і перекинувся: є постраждалі

Юлія Шпак,

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У Жидачеві перекинувся легковик. Внаслідок ДТП госпіталізовано водія та пасажирку автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 вересня близько 12.30 на вулиці Фабричній у місті Жидачів. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді 100», 26-річний мешканець міста Жидачів, не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини дороги, де скоїв зіткнення з бетонним бордюром, після чого транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди водія госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забійні рани лобової ділянки голови та обличчя», стан стабільно важкий. У лікарню також потрапила пасажирка автомобіля, 36-річна мешканка Жидачева, з діагнозом: «відкритий перелом нижньої третини лівої гомілки, закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Коментарі

  1. 26 річний p i zduk працює в прокуратурі Жидачева вирішив що закони фізики на нього не розповсюджуються. Швидкість була дуже далеко за 100. Автомобіль злетів у повітря перекинувся і впав на кришу накриття сміттєвих баків.

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