У медіа-холдингу Димінського також проводять обшуки

Правоохоронні органи прийшли з обшуком в офіс інформаційного агенства та телеканалу ZIK у Львові за адресою вул. Вороного, 3. Причиною обшуків є нібито слідчі дії у рамках справи про смертельну ДТП за участі автомобіля, який належить інвестору ZIKу Петру Димінському, що сталася 18 серпня поблизу Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі медіа.

У ZIKу запевняють, що Петро Димінський був присутній у зазначеному приміщенні один раз – 8 років тому під час урочистого відкриття прес-центру ІА ZIK.

«Це вже виходить за межі й інакше, як рейдерським захопленням, названо бути не може. Робота телестудії та інформаційного агентства частково заблокована. У діях правоохоронців відсутня будь-яка логіка. Це просто політичне замовлення Авакова і Ко. Я не здивуюся, якщо наші глядачі завтра увімкнуть ZIK і нічого не побачать, мовляв у зв’язку із ДТП мовлення каналу призупинено», – говорить генеральний директор медіа-холдингу ZIK Ігор Туркевич.

Як відомо, автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії.

Родичі загиблої переконують, що за кермом «Мерседеса» перебував сам Димінський, а провину взяв на себе Борщ. Згодом радник глави МВС Антон Геращенко прокоментував смертельну ДТП біля Львова за участі автомобіля Петра Димінського.

Також додамо, що у Львові арештували охоронця Петра Димінського Андрія Борща за підозрою у вчиненні смертельної ДТП біля Львова.

Окрім цього додамо, що згодом Апеляційний суд міста Львова посадив охоронця Димінського посадили під домашній арешт. Тим часом експертиза ДНК показала, що за кермом автомобіля Димінського, який скоїв ДТП, був не його водій.

Водночас Геращенко закликав Димінського здати аналіз на ДНК, щоби підтвердити непричетність до смертельної ДТП.

Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінський вилетів до Женеви.

6 вересня у офісі Димінського проводили обшук. Також стало відомо, що правоохоронців в домі бізнесмена шукали його ДНК.