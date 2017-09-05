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10 дитячих новинок Форуму видавців-2017

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Цього року видавці привезуть понад 100 книжкових новинок спеціально до Форуму видавців. Більшість книжок ще у друкарні і побачать світ за кілька днів до найбільшої літературної події.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Організатори підготували 10 дитячий новинок: Рут Мартін і Аллан Сандерс «Моє дивовижне тіло», Джеральд Даррелл «Балакучий пакунок», Ірина Мориквас «Магда і вітер», Крістіна Андрес «Буркотун і Родзинка», Оксана Лущевська «З равликом на прогулянці», Джин Марцолло «Шукач. Книга загадок у картинках», Ерльбрух Вольф «Ведмеже диво», Ганна Вашкова, Петра Бартікова «Хто що робить», Ганна Конацюк «Пригодницькі оповідки про мишачу сімейку», Ольга Гура «Чарівні історії нашого лісу». Книжкові новинки можна придбати з 13-17 вересня на Форумі видавців.

Більше про дитячі новинки можна дізнатися за посиланням. 

Фото: ЛОДА

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