Львів’ян кличуть насолодитись красою розквітлих жоржин у ботанічний сад

Львів’ян кличуть на осінню прогулянку до ботанічного саду, що розташований на вул. Черемшини, 44, насолодитись красою розквітлих жоржин. Про це повідомляють у Львівському ботанічному саду.

«Ці квіти мають особливий шарм. Так, вони неймовірно барвисті та пишні, але поява жоржин – це завжди дзвіночок: осінь поруч… І це чудовий привід організувати День відкритих дверей!

Цієї неділі (3 вересня) запрошуємо вас на затишну прогулянку Садом на Черемшини з 14.00 до 18.00. Може нам вдасться задобрити осінь?», – повідомляють організатори Дня відкритих дверей.