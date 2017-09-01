Громадський транспорт Львова може стати безкоштовним для школярів

На сесійне засідання Львівської міської ради, що відбудеться 14 вересня, виноситимуть ухвалу про запровадження у Львові безкоштовного проїзду для школярів. Відповідну ухвалу у розпорядження Львівському порталу надала фракція УКРОПу, що власне підготувала це рішення.

Як йдеться у проекті ухвали, учні усіх шкіл Львова зможуть безкоштовно їздити у транспорті Львова за наявності у них учнівського квитка.

«Встановити безкоштовний проїзд учнів на автобусних маршрутах загального користування та електротранспорті Львова щоденно з 7.00 до 20.00 год. за винятком вихідних, святкових днів і канікул за наявності учнівського квитка», – йдеться у документі.

Водночас перевізників, як надають послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Львова, зобов’яжуть забезпечити безкоштовне перевезення учнів шкіл та навчальних закладів.

Як відомо, зараз школярі у Львові платять 50% від вартості проїзду у громадському транспорті.

Цікаво, що у сусідньому Івано-Франківську міський виконком погодив безкоштовний проїзд для учнів шкіл. Згідно цього рішення, школярі можуть безоплатно користуватись громадським транспортом із 7.00 год. до 19.00 год, учні спеціалізованих навчальних закладів – до 21.00 год.