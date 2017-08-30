Для підвищення кваліфікації вчителів перших класів дадуть 520 мільйонів

Президент Петро Порошенко під час відкриття Наварійської загальноосвітньої школи-гімназії на Львівщині підкреслив, що українська влада робить важливі кроки для реформування та підтримки освіти. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

«В 2018 році планується виділити 520 млн гривень на підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть першокласників нової української школи в Україні», – розповів Глава держави.

Петро Порошенко зазначив, що всі школи, які будуть вводитися з цього і наступного років мають бути пристосовані до інклюзивної освіти, відповідно до ухваленого Закону. Глава держави подякував всім ентузіастам, включно з Першою леді Мариною Порошенко, яка була ініціатором Закону про інклюзивну освіту. «Це також свідчення того, що ми запроваджуємо найновітніші європейські освітні технології», – наголосив Глава держави.

Президент нагадав, що два дні тому брав участь у церемонії відкриття трьох шкіл на Донбасі. «Почув, найкраще можливо, в своєму житті виконання українського гімну. Подивіться, як маленькі дітлахи з нової школи №9 міста Покровська виконують на Донбасі український гімн», – поділився враженнями Глава держави.

«У мене буде до вас велике прохання з дуже важливою ініціативою – якби найкращі школи Львівщини взяли шефство над однією школою на Донбасі», – сказав Петро Порошенко та додав: «Бо ті хлопчики і дівчатка першокласники, які так співали гімн, ніколи вже не повернуться в минуле – вони народилися за часів незалежності, вони є справжніми українцями».

«Друзі, це справжнє свято – свято відродження України, свято відродження української освіти, свято майбутнього України. Дякую, що ми разом, що ми разом крокуємо до перемоги», – зазначив Президент.

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