У Стрию штатні працівники заробляють більше ніж у Львові

Середньооблікова кількість штатних працівників у другому кварталі 2017 року скоротилася на 0,9% порівняно з відповідним періодом попереднього року і становила 467,5 тис. осіб. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні статистики.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у Львівській області в II кварталі 2017 року становила 6282 грн, що на 38,2% більше відносно II кварталу 2016 року.

У містах Стрий, Львів, Борислав та в Стрийському, Кам’янка-Бузькому, Яворівському районах розмір заробітної плати перевищував середній рівень в економіці області.

Нижча заробітна плата зафіксована в містах Трускавець, Дрогобич та Буському, Жидачівському, Самбірському, Старосамбірському районах (на 29,2%–19,0% менше від середнього рівня в області).