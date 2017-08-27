На львів’янина в восьме за два місяці склали протокол за нетверезе кермування авто

Патрульні склали на водія восьмий протокол за нетверезу їзду впродовж двох місяців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

«Вчора, близько опівночі, патрульних викликали на вулицю Богуна, де зі слів заявника у нього викрали автомобіль ВАЗ, жовтого кольору. Інспектори прибули на місце, проте там нікого не було. Патрульні подзвонили заявнику, а він повідомив, що йому потрібно було відлучитися і що підійде згодом.

Тим часом до інспекторів звернувся громадянин та розказав, що автомобіль ВАЗ, жовтого кольору, здійснив зіткнення з його автомобілем та поїхав з місця події. Згодом підійшов заявник та повідомив що не потребує допомоги поліції оскільки його автомобіль знайшовся. Чоловік перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Особа підтвердила свою причетність до ДТП та розказав, що після цього випив алкоголь. Патрульні попередили водія про відповідальність, адже вживання алкогольних напоїв після ДТП також є правопорушенням. Чоловіка перевірили в базі даних та дізналися, що він вже позбавлений права керування транспортними засобами, а також що це вже восьмий випадок нетверезої їзди за останні 2 місяці. Водій пройшов перевірку на приладі Drager, результат – 2.96 проміле. На чоловіка склали три протоколи: за створення ДТП, втечу з місця ДТП та вживання алкоголю після ДТП. Також на водія винесли постанову за керування автомобілем особою, яка позбавлена такого права», – йдеться у повідомленні.

Згодом, патрульні виявили і автомобіль порушника. Він його припаркував на вулиці Степана Бандери безпосередньо на тротуарі, чим унеможливив рух пішоходам. Двоє перехожих написали пояснення, що автомобіль суттєво перешкоджає руху, а тому патрульні викликали евакуатор.

Патрульні долучили до складених адміністративних матеріалів витяг з бази даних про те, що це вже 8 складений протокол за нетверезу їзду на цього водія, щоб суд міг об’єктивно розглянути справу та винести рішення.