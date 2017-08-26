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У Польщі українка отримала пляшкою по голові через мову

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У Польщі група молодиків, почувши українську мову, почали ображати громадянок України. Суперечка переросла у фізичну агресію, внаслідок чого одну з українок вдарили пляшкою по голові. Про це пише  «Польське радіо», передає Львівський портал.

Побиття сталося під ранок 13 серпня неподалік площі Качинського, що у центрі Любліна, коли дівчата поверталися з клубу. Поліція Любліна шукає двох чоловіків та жінку, які напали на 23-літню Дарію П. та її колежанок.

Після побиття та удару пляшкою по голові, Дарія звернулася до шпиталю. Поліція отримала інформацію про те, що сталося від лікаря. Жертва нападу певний час перебувала в шпиталю, оскільки мала поранення.

Поліція користуючись записом з моніторингу, звернулася через ЗМІ до громадськості з метою розпізнання зловмисників і подала відповідні номери телефонів.

Пресовий речник Люблінського коменданта поліції Рената Лащчка-Русек нагадує, що застосування насилля через національну приналежність загрожує карою до п’яти років ув’язнення.

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