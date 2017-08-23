Вікіпедія оголосила конкурс для любителів роверів

Українська Вікіпедія розпочала «Веломісяць» – конкурс статей на велосипедну тематику. Таку подію в Україні організовують вперше, щоб популяризувати екологічний транспорт та наповнити україномовний веб-сектор якісними матеріалами про велосипеди і вело рух, інформують у прес-служб Львівської міськради.

«Веломісяць» триватиме до 22 вересня і запрошує долучитись всіх небайдужих веб-користувачів, які вболівають за популяризацію велоруху в Україні. Кожен, хто впродовж місяця напише чи доповнить хоча б одну вікі-статтю про велосипеди, велокультуру, велоспорт в Україні та у світі, може стати учасником конкурсу.

Організатори проаналізували пошукові запити користувачів та підготували список з понад 80-ти статей до створення та більш ніж 20-ти статей для редагування. З-поміж тем до написання – типи, виробники, моделі велосипедів, веломеханіка, спорядження, велоперегони, спортсмени, велотреки, велокультура, велорух.

«В українській Вікіпедії приблизно 700 статей на велотематику. У порівнянні з англійською, це приблизно у 30 разів менше! Ми б хотіли надихнути велосипедистів ставати редакторами Вікіпедії – енциклопедії, яку може редагувати кожен. Поширюючи вільні знання про велокультуру, велорух та й просто велосипеди, ми сприяємо появі більшої кількості велосипедистів в нашій країні», – каже Максим Ціж, представник ГО «Вікімедіа Україна», організатор конкурсу.

Три учасники, які наберуть найбільше балів, отримають цінні призи. Заохочувальні призи також передбачені для наступних восьми місць у заліку. Загалом, всі учасники отримають сувеніри з логотипом Вікіпедії.

Нагородження учасників відбудеться під час Європейського тижня мобільності – свята раціонального розвитку транспорту, який щороку святкують у понад 5 тисячах міст Європи, щоб показати, що використання приватних автомобілів потрібно зменшувати, а використання громадського транспорту і велосипедів – збільшувати.