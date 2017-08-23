Мешканець Львівщини може загриміти за грати за те, що вкрав вагончик

У селищі Гірник на Львівщині зловмисник вкрав шахтну вагонетку.

Як повідомили Львівському порталу у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, правоохоронці встановили особу зловмисника, якому за скоєне загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Червоноградський відділ поліції звернулася 51-річна мешканка селища Гірник. Жінка повідомила, що з подвір’я її будинку невідома особа викрала шахтну вагонетку.

Працівники поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетний 23-річний житель міста Соснівка.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.