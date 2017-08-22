На розі Личаківської-Чехова осучаснили понищену клумбу-лавку

На розі вул. Личаківська – Чехова виконано ремонт території, облаштовано клумбу і встановлено лавочку. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Цей об’єкт був у нас у переліку для проведення поточного ремонту. Відповідно, в червні ми уклали угоду з підрядною організацією ТзОВ « Добробут-ЛВ», які відремонтували бордюр, обклали плиткою територію, встановили лавочку. Вартість робіт становить 48 тис. 710 грн.

Також завдяки фірмі-інвестору, яка придбала за свій кошт квіти, ми облаштували клумбу.

Проведені роботи, сподіваємося, сподобаються мешканцям і збільшать функціональність цієї території», – розповіла Мар’яна Балаш, заступник голови Личаківської РА.