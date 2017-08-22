ОСТАННІ НОВИНИ

На розі Личаківської-Чехова осучаснили понищену клумбу-лавку

|

На розі вул. Личаківська – Чехова виконано ремонт території, облаштовано клумбу і встановлено лавочку. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Цей об’єкт був у нас у переліку для проведення поточного ремонту. Відповідно, в червні ми уклали угоду з підрядною організацією ТзОВ « Добробут-ЛВ», які відремонтували бордюр, обклали плиткою територію, встановили лавочку. Вартість робіт становить 48 тис. 710 грн.

Також завдяки фірмі-інвестору, яка придбала за свій кошт квіти, ми облаштували клумбу.

Проведені роботи, сподіваємося, сподобаються мешканцям і збільшать функціональність цієї території», – розповіла Мар’яна Балаш, заступник голови Личаківської РА.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок
Львівський портал
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок

У Львові з’явилось ще більше скринінгових центрів для діагностики раку молочної залози. Сьогодні львів’янки можуть пройт...

Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів