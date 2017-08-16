Одна з найкращих гімнасток світу Ганна Безсонова дасть у Львові майстер-клас

Абсолютна Чемпіонка Світу з художньої гімнастики 2007 року, Дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (Афіни, 2004; Пекін, 2008), володарка «Ордена Княгині Ольги» (І, ІІ, ІІІ ступеня) Ганна Безсонова проведе майстер-клас у рамках свята художньої гімнастики «RG FEST-LVIV 2017», яке відбуватиметься у рамках святкування Дня фізичної культури і спорту у м. Львові.. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

RG FEST – LVIV 2017» проводитиметься в приміщенні палацу спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8) у формі майстер-класу від Ганни Безсонової, який включатиме розминку, предметну підготовку зі скакалкою, обручем, м’ячем, булавою та стрічкою, а також спілкування з Ганною та автограф-сесію. До участі в майстер-класі допускатимуться гімнастки віком від 2010 р.н., які мають досвід виступу на змаганнях.

Контактна особа від організаторів: Передерій Ксенія, тел. 0936858753, email: ksunya_mouse@bigmir.net

Фото: poradumo.pp.ua